المونديال يحدد الأسماء.. وهالاند يجتاح بيرو

تشهد بيرو موجةً من المواليد الجدد الذين أُطلِق عليهم اسم هالاند. وفي الأرجنتين، قفز ليونيل بسرعةٍ في سلَّم الترتيب، بينما أفادت التقارير في المكسيك بأن فتاةً سُمِّيَت ​تيمُّنًا بثلاثةٍ من لاعبي كرة القدم!

وبدأ الآباء في أمريكا اللاتينية بالفعل في تسمية جيلٍ جديدٍ من المواليد بأسماء نجوم كأس العالم 2026.

وسُمِّي مئات المواليد الجدد في بيرو على أسماء نجومٍ، منهم النرويجي إيرلينج هالاند، في حين بلغ عدد تسجيلات المواليد بالأسماء المستوحاة من أيقونات كرة القدم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نحو 30 ألفًا، وفقًا لما صرَّح به إيفان توريس، المتحدث باسم السجل المدني في بيرو، لمحطة «بان أمريكانا» التلفزيونية، الأسبوع ‌الماضي.

وقال توريس: «هالاند أصبح ‌من بيرو الآن أيضًا». مشيرًا إلى أن ​أحد المواليد ‌الجدد ⁠سُمِّي بكل ​بساطةٍ «مونديال»، ⁠وهو الاسم المختصر باللغة الإسبانية لكأس العالم، علمًا أن بيرو لم تتأهل إلى النهائيات.

وامتنع عددٌ من سكان أمريكا اللاتينية، الذين لم تشارك منتخباتهم في البطولة، أو خرجت منها، عن تشجيع الأرجنتين، التي يُنظَر إليها على نطاقٍ واسعٍ بوصفها ميَّالةً بشكلٍ مفرطٍ إلى التوجُّه والمنظور الأوروبي، ووجَّهوا دعمهم إلى المنتخب النرويجي، الذي اكتسب أعدادًا كبيرةً من المشجعين الجدد بفضل الجدل حول «قضية الفايكنج»، ووصوله إلى دور الثمانية للبطولة للمرَّة الأولى بقيادة ⁠هالاند.

وفي المكسيك، التي شاركت في استضافة كأس العالم مع ‌الولايات المتحدة وكندا، انتشرت صورةٌ لشهادة ميلادٍ على ‌نطاقٍ واسعٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهِر طفلةً اسمها كينيونا ​يسيزيدرا موريتا هالاند جيفارا، في إشارةٍ ‌إلى النجمَين المكسيكيين جوليان كينيونيس وجيلبرتو مورا، إضافةً إلى المهاجم النرويجي.

ويُعدُّ اسم ‌يسيزيدرا تلاعبًا لفظيًّا على عبارة «واي سي سي؟»، أو «ماذا لو؟»، وهي الهتاف المتفائل الذي ردَّدته الجماهير المكسيكية حتى خروج منتخبها أمام إنجلترا في دور الـ 16 للبطولة الجارية.

ولم تتحقَّق هيئة الحوكمة المكسيكية على الفور من صحة الشهادة.

وفي الأرجنتين، تصدَّرت أسماء إنزو، وإيميليانو، وليونيل قائمة أسماء ‌الأولاد الأكثر شعبيةً في منطقة سالتا، شمال شرقي البلاد، في الأسبوع الذي سبق المباراة النهائية، وفقًا للسلطات المحلية، التي عزت هذا ⁠التوجُّه إلى «ظاهرة ⁠كأس العالم».

ويضمُّ منتخب الأرجنتين، الذي سيخوض المباراة النهائية الأحد أمام إسبانيا، إنزو فرنانديز، لاعب الوسط، وإيميليانو مارتينيز، حارس المرمى، إضافةً إلى القائد الأسطورة ميسي.

وقالت فابيولا مولينا، مقدِّمةُ بودكاست «سين مانوال بارا بادريس»، أو «لا دليل للآباء»، الذي يُبثُّ من مكسيكو سيتي: إن «هذه الظاهرة لها تاريخٌ طويلٌ في أمريكا اللاتينية».

وأضافت: «قبل أعوامٍ، عندما كان فريق باكستريت بويز الغنائي الأمريكي في ذروة شعبيته، كانت مجموعةٌ من النساء تسمين أبناءَهن كيفن وبراين، لذا من الشائع جدًّا في دولٍ مثل بوليفيا، وتشيلي، والأرجنتين أن تجد شخصًا يدعى براين جونزاليس، على ​سبيل المثال».

وتابعت مولينا: «هذا أمرٌ مضحكٌ، لكنَّه ​قد يكون أيضًا ضارًّا بالأطفال عندما يكبرون، إذ بمجرد أن يكون اسمك ميسي، أو ليونيل، لا يعني أنك ستكبر لتصبح لاعبَ كرة قدمٍ مميَّزًا».