بنفيكا ودوران.. الشراء بـ 30 مليونا

اتَّفقت إدارة نادي النصر مع نظيرتها في بنفيكا البرتغالي على إعارة الكولومبي جون دوران، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل، وفقًا لمصادر خاصَّة بـ «الرياضية».

ويتحمَّل النصر نحو مليوني دولار من الراتب السنوي للاعب، فيما يدفع بنفيكا بقية مستحقاته، التي تصل إلى نحو عشرة ملايين دولار.

وذكرت المصادر ذاتها، أن الاتفاق يتضمَّن خيار شراء، تزيد قيمته عن 30 مليون يورو، إلى جانب حصول النصر على نسبة من أي انتقال مستقبلي للاعب في حال فعَّل النادي البرتغالي بند الشراء، وأعاد بيعه لاحقًا.

وكشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ، مساء الخميس، عن اجتماع، دار جمع البرتغالي جوزيه سيميدو، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، والمهاجم الكولومبي، في حضور وكيل أعماله، وأُبلغ فيه بالموافقة على سفرِه مع منحه مهلةَ أسبوعٍ للتفاوض مع بعض الأندية الأوروبية، على أن يلتحق بمعسكر الفريق الأصفر في البرتغال إذا لم يُحسَم مصيره خلال المهلة.

ومن حيث المبدأ، اتَّفق الطرفان، إدارة النادي والمهاجم، على أن يغادر الأخير النصر خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعار النادي السعودي دوران إلى فنربخشة التركي، وزينيت الروسي خلال الموسم الماضي بعدما ضمَّه من أستون فيلا الإنجليزي مطلع عام 2025.

وبشعار النصر، خاض دوران 18 مباراةً، وأحرز 12 هدفًا، ويمتدُّ عقده حتى صيف 2030.