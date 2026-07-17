الأحد الغنام يصل.. الصفقة تتوقف

ينضمُّ خالد الغنام، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إلى المعسكر المنظَّم في مدينة أليكانتي الإسبانية، الأحد المقبل، استعدادًا للمشاركة في التدريبات الجماعية ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد، وفقًا لمصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مفاوضات انتقال الغنام إلى الاتحاد توقَّفت في الوقت الجاري على الرغم من وصولها إلى مراحلَ متقدِّمةٍ خلال الأيام الماضية.

وبيَّنت أن المفاوضات تراجعت بسبب عدم منح الألماني ينس فيسينج، مدرب الاتحاد، موافقته النهائية على انتقال اللاعب، إلى جانب تمسُّك إدارة الاتفاق بالمقابل المالي المطلوب لبيع عقده، والبالغ عشرة ملايين دولار، مع بقاء باب المفاوضات مفتوحًا لإمكانية استئنافها خلال الفترة المقبلة.