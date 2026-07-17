أخضر الناشئات يخسر في «غرب آسيا»

استهل المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا لكرة القدم مشواره في بطولة غرب آسيا بخسارة أمام نظيره السوري 0-1، الجمعة، على ملعب الأمير محمد في الزرقاء، شمال شرق عمّان العاصمة الأردنية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

ودخلت اليونانية كاترينا فاليدا، مدربة «أخضر الناشئات»، اللقاء بتشكيلة ضمّت: «دانة البنعلي، سوار عمرو، أروى الرشيد، ديالا سروجي، ريماس أحمد، ديما حجازي، غدي العتيبي، هبة أوهاشي، سعدية محمد، كنزي علاء، دانة الضحيان».

وبهذه النتيجة، بقي المنتخب السعودي دون نقاط، بينما خطف نظيره السوري أول ثلاث نقاط، ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب اللبناني، الذي تصدر المجموعة بعد فوزه الكاسح على الإمارات 8-0.

ويلتقي «أخضر الناشئات» مع لبنان، الأحد، في إطار الجولة الثانية، على أن يختتم مرحلة المجموعات بلقاء الإمارات، الثلاثاء.