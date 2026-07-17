«فاينل كت».. 5 أفلام في مهرجان البندقية

سجَّلت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي حضورًا لافتًا في النسخة الـ 14 من برنامج «فاينل كت Final Cut»، التابع لمهرجان البندقية السينمائي، بعد اختيار خمسة أفلامٍ حظيت بالدعم للمشاركة في البرنامج المخصَّص لمساندة المشروعات السينمائية القادمة من الشرق الأوسط وإفريقيا.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، شملت القائمة فيلم «من الربع إلى الخميس»، الذي حظي بدعمٍ من سوق البحر الأحمر ومعامل البحر الأحمر، فيما ضمَّت الأفلام المدعومة من صندوق البحر الأحمر «إلدورادو: طعم الجنوب»، و«ميهال سفاري»، و«الاحتلال والحال»، و«بلاء».

ويُعدُّ برنامج «فاينل كت» إحدى المبادرات المتخصِّصة في دعم الأفلام التي لا تزال في مراحل الإنتاج، إذ يتيح لصُنَّاعها عرض مشروعاتهم أمام المنتجين والموزِّعين في صناعة السينما من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في استكمال مراحل ما بعد الإنتاج، وتعزيز فرص التوزيع والعرض الدولي.

ويأتي البرنامج ضمن مبادرة «جسر البندقية للإنتاج»، التابعة لمهرجان البندقية السينمائي، التي تُعنَى بدعم المواهب والمشروعات السينمائية الواعدة من المنطقة، وتوفير مساراتٍ للتواصل مع الشركاء الدوليين في قطاع صناعة الأفلام.

ويعكس اختيار هذه الأفلام استمرار الأثر الذي تُحدِثه برامج مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في دعم المبدعين، وتمكين المشروعات السينمائية العربية والإفريقية، وتعزيز حضورها في أبرز المهرجانات والمنصات السينمائية العالمية.