2028.. الهند تعيد فورمولا1

تعمل الحكومة الهندية على تذليل العقبات الضريبية والتنظيمية لإعادة سباقات فورمولا 1 للسيارات إلى حلبة بوده الدولية، الواقعة على مشارف نيودلهي، في عام 2028، بعد أكثر من عقد من الزمن على إلغاء السباق.

وانطلق سباق جائزة الهند الكبرى لأول مرة في عام 2011، لكنه أُلغي بعد نسخته الثالثة في عام 2013 بسبب نزاعات تنظيمية وضريبية.

وقال مصدر في الوزارة لوكالة رويترز إن معالجة القضايا الضريبية والتنظيمية المعقدة ستكون على رأس جدول أعمال فريق العمل.

وأضاف المصدر: “ستدرس لجنة العمل التحديات التي تؤثر على إحياء رياضة السيارات ونموها في البلاد، بما في ذلك سباقات فورمولا 1، مع التركيز بشكل خاص على القضايا المتعلقة بالضرائب، والجوانب التنظيمية، والبنية التحتية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هيئة السياسات العامة التابعة للحكومة الهندية كُلِّفت بالتنسيق بين الوزارات لتقليص الإجراءات البيروقراطية.

وفي وقت سابق، التقى مانسوخ ماندافيا، وزير الرياضة الهندي، بأصحاب المصلحة، بما في ذلك مالكو الحلبة المحتملون من مجموعة أداني، وممثلو اتحاد رياضة السيارات في البلاد، وقال إنه سيشكل فريق عمل لإحياء السباق.

ولم ترد مجموعة أداني، التي أصبحت بصدد الاستحواذ على الشركة التي كانت تمتلك الحلبة سابقًا، على طلب رويترز للتعليق.

لكن كاران أداني، المدير الإداري لشركة أداني للموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة، قال إنه “منخرط شخصيًا” في جهود إعادة سباقات فورمولا 1 إلى البلاد.

وأكد ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1، مؤخرًا وجود اهتمام كبير بالعودة إلى الهند، لكنه أشار إلى ضرورة استكمال قدر كبير من التحضيرات.