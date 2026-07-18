أخضر الجوجيتسو.. 9 ميداليات آسيوية

رفع المنتخب السعودي للجوجيتسو عدد ميدالياته في البطولة الآسيوية الجارية حاليًّا في مدينة ألماتي الكازاخستانية إلى تسع بعد حصده ذهبيتين، وفضية، وبرونزية في فئة الرجال، الجمعة.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للجوجيتسو في منصة «إكس»، خطف الشقيقان عمر وعبد الله ندا ذهبيتين في وزن 94 و85 كيلوجرامًا، فيما نال عبد الملك آل مرضي فضية وزن 62، ومحمد بن حريمل برونزية وزن 69.

ومثَّل أخضر الجوجيتسو في منافسات فئة الكبار أحمد العيسى، أسامة صالح، محمد بن حريمل، عبد الله ندا، عبد الملك آل مرضي، عيسى الشميساني وعمر ندا.

وكانت سلطانة الدوسري نالت الميدالية البرونزية في منافسات تحت 21 عامًا في البطولة، كما نال الأخضر 4 ميداليات برونزية بواسطة خالد حباب ، إلياس بنجر، جمال جحلان و هديل قدحة

ويُمثِّل فئة تحت 21 عامًا محمد الأحمدي، بسام فلاتة، عبد الرحمن حناوي، آدم، وحسين اليامي، وسلطانة الدوسري.

وتُجرى منافسات النسخة العاشرة من بطولة آسيا للجوجيتسو بصالة ألماتي أرينا في مدينة ألماتي الكازاخستانية خلال الفترة من 14 إلى 19 يوليو الجاري.