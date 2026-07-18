أوباميانج يدعم هجوم لا كورونيا

تعاقد نادي ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني مع المهاجم الدولي الجابوني بيار إيميريك أوباميانج حتى عام 2028، لتعزيز صفوف فريقه الأول لكرة القدم الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء، قادمًا من أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

ويغادر أوباميانج «37 عاما» الذي كان لا يزال مرتبطًا بعقد لعام إضافي مع مرسيليا، بعد أن خاض 92 مباراة سجل خلالها 44 هدفًا مع 21 تمريرة حاسمة. ولن يكشف النادي الإسباني قيمة الصفقة ولا مدتها لكن موقع «تراسفير ماركت» أشار إلى أن اللاعب وقع مقابل 1.5 مليون يورو حتى يونيو 2028.

وكان أوباميانج انضم إلى مرسيليا للمرة الأولى في صيف 2023، قبل أن يعود إليه 2025 بعد موسم أمضاه مع القادسية السعودي.

وكتب النادي الاسباني في بيان على موقعه الرسمي: «إن مسيرته تجسد مستوى استثنائيًا من الثبات والاستمرارية على أعلى المستويات».

ودافع أوباميانج على ألوان العديد الأندية الكبيرة وفي مقدمتها بوروسيا دورتموند الالماني «213 مباراة» وأرسنال الانجليزي «163مباراة»، إضافة إلى تشلسي الانجليزي وبرشلونة الإسباني.

وقبل انتقاله إلى مرسيليا، لعب أوباميانج في فرنسا مع ديجون وليل وموناكو، ولا سيما مع سانت إتيان الذي خاض معه 97 مباراة بين عامي 2010 و2013.

ويعود أوباميانج إلى الدوري الإسباني بعد أربعة أعوام من انتهاء تجربته القصيرة التي امتدت ستة أشهر مع برشلونة عام 2022 «13 هدفا في 24 مباراة».

ويستعد ديبورتيفو لا كورونيا، أحد الأندية التاريخية الإسبانية، الى العودة إلى دوري الأولى بعد ثمانية أعوام من الغياب، إثر ضمانه الصعود في 24 مايو على ملعب بلد الوليد.