نهائي المونديال.. حرائق كندا ليست مؤثرة

أوضحت خدمة «أكويذر» للتنبؤ بالأحوال الجوية الجمعة إن تأثير الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا سيكون ضئيلًا على نهائي كأس العالم لكرة القدم الذي سيلعب الأحد على ملعب نيويورك/نيوجيرزي «ميتلايف»، بين الأرجنتين وإسبانيا حيث من المقرر أن يحضرها أكثر من 80 ألف متفرج.

ونتيجة مئات الحرائق التي اندلعت في الغابات في كندا، غطى الدخان مساحة واسعة من الولايات المتحدة الأسبوع الجاري، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات بشأن جودة الهواء.

وذكرت الخدمة إن جودة الهواء قد تنخفض دون «المستويات الجيدة» يوم الأحد في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرزي، لكن يمكن للجماهير واللاعبين توقع تحسنًا مقارنة بالظروف «السيئة إلى غير الصحية» المتوقعة يوم السبت.

وقال خبير الأرصاد الجوية آدم دوتي :«قد لا يعتبر الوضع جيدًا بعد، لكنه لن يكون سيئًا بقدر يوم السبت. كما ستكون الرطوبة أقل مقارنة ، مما سيجعل الظروف مريحة أكثر».

وسادت رائحة الدخان في نيويورك ونيوجيرزي تحت سماء ضبابية هذا الأسبوع، وحثت السلطات المحلية السكان على تقليل الأنشطة الشاقة في الهواء الطلق.

ومن المتوقع أن تساعد الأمطار المتوقعة السبت في تبديد قدر كبير من الدخان.