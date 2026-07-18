مانزامبي ينضم إلى أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، الجمعة، تعاقده مع لاعب الوسط المهاجم السويسري يوهان مانزامبي، قادمًا من فرايبورج الألماني، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع منتخب بلاده في كأس العالم.

وتصدر مانزامبي قائمة هدافي سويسرا في البطولة برصيد ثلاثة أهداف، إلى جانب صناعته هدفين، ليسهم في بلوغ منتخب بلاده دور الثمانية للمرة الأولى منذ عام 1954، قبل الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 1-3.

وانضم اللاعب إلى أكاديمية فرايبورج عام 2023، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول بعد عام، وخاض معه 58 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف.

كما لعب دورًا بارزًا في وصول فرايبورج إلى أول نهائي كبير في تاريخه، عندما حل وصيفًا لأستون فيلا، بطل الدوري الأوروبي.

وأوضح أستون فيلا، في بيان، أن مانزامبي سيرتدي القميص رقم 44، وهو الرقم ذاته الذي حمله مع فرايبورج عندما واجه الفريق الإنجليزي في نهائي إسطنبول.

ويفتتح أستون فيلا مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة برايتون خارج أرضه يوم 23 أغسطس المقبل.