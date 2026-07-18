في مباراته الأخيرة.. ديشامب: لا أريد أن يبكي أحد

اعترف ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم أنهم سيخوضون مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم السبت ضد إنجلترا بدافع الفوز، رغم استيائهم من خسارة مباراة نصف النهائي.

كان المنتخب الفرنسي، بطل العالم عام 2018 ووصيف النسخة الماضية، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، وكان يأمل في بلوغ النهائي للمرة الثالثة تواليًا لكنه خسر 0-2 أمام إسبانيا في الدور قبل النهائي، والتي ستقابل الأرجنتين التي فازت بدورها على إنجلترا 2-1.

وكانت تلك هي الهزيمة الثالثة تواليًا التي يتكبدها المنتخب في نصف نهائي إحدى البطولات الكبرى على يد إسبانيا، بعد يورو أوروبا 2024 ودوري الأمم، وستكون مباراة السبت هي الأخيرة للمدرب ديشامب مع فرنسا بعد 14 عامًا توج فيها بكأس العالم 2018.

وقال ديشامب في مؤتمر صحافي الجمعة في ميامي: «لدي واجب في هذه المباراة. إنها ليست مباراة تجريبية، بل مباراة تحديد المركز الثالث.. يقع على عاتق اللاعبين والطاقم الفني وعاتقي واجب تحقيق هذا الهدف الأخير. صحيح أنها أقل أهمية من النهائي، وإنجلترا لا تريد خوض هذه المباراة، ونحن أيضًا. لكن ها نحن هنا».

وأضاف: «علينا أن نركز على هدف حصد المركز الثالث وتحقيق هذا الهدف. هذا واجبنا عندما نرتدي هذا القميص. أعلم في قرارة نفسي أن هذه هي مباراتي الأخيرة. لا أريد أن يبكي أحد. النهاية قريبة، لكن الحياة تستمر».

ولم يتجاوز ديشامب ولاعبوه بعد الخسارة أمام إسبانيا، وقال المدرب إنه سيجري تغييرات على تشكيلته بسبب عدم جاهزية بعض اللاعبين وإصابة آخرين. ولم يؤكد أن كيليان مبابي، هداف المنتخب وقائده، سيلعب أساسيًا، لكنه قال إنه جاهز.

ويتقاسم مبابي صدارة هدافي النسخة الحالية من المسابقة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي ولكل منهما ثمانية أهداف، لكن الأخير يتفوق بأربعة مساهمات.

وقال قلب إبراهيما كوناتي، إنهم يأملون في تحقيق الفوز في آخر مباراة بقيادة ديشامب رغم المرارة التي خلفتها خسارة نصف النهائي.

وأضاف: «لم يرغب أي منا في خوض مباراة تحديد المركز الثالث، لكن ليس لدينا خيار آخر..نريد أن نرد الجميل لمدربنا. قدم الكثير للمنتخب. يجب أن نكون ممتنين له على ذلك، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا للفوز والحصول على ميدالية الشوكولاتة، هذه الميدالية البرونزية».