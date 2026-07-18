رودري: هزيمتنا صعبة.. والأرجنتين ليست ميسي

أكد رودري، قائد المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، أن الرغبة في الفوز ينبغي أن تطغى على الخوف من الخسارة، الأحد أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، متحدثًا عن صعوبة التغلّب على منتخبه الذي وصفه بـ «المتكامل جدًا».

وخلال مؤتمر صحافي الجمعة في حي مانهاتن بقلب مدينة نيوريورك الأمريكية، صرّح رودري: «نحن قادمون من عملية نمو تدريجية، وقد رأينا المنتخب ينضج خلال الأعوام الأخيرة، قلت في وقت سابق إن هذا الجيل سيترك بصمته، والطريق نحو أعظم ما يمكن أن يحققه لاعب كرة القدم هو ما سلكناه، دوري الأمم الأوروبية، ثم كأس أوروبا، والآن بلوغ نهائي كأس العالم».

وأضاف قائد الـ «لا روخا»: «جئنا من أجل الفوز بالبطولة، سنواجه أصعب منافس، وهذا هو الاختبار المثالي لمعرفة قدرتنا على رفع الكأس، قلت للشباب إن علينا أن نمتلك رغبة أكبر في الفوز من الخوف من الخسارة».

وتوقّع لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مواجهة مباشرة وأكثر بدنية بين طرفي النهائي.

وشدد على أهمية خط الوسط، وقال: "لديهم خط وسط رائع، ونحن أيضًا، لا أعتقد أنه سيكون العامل الحاسم، لكن المنتخب الذي يفرض سيطرته ستكون لديه فرص أكبر".

وعدّ رودري الاستفزازات والألعاب النفسية جزءًا آخر من اللعبة. وأوضح: «إذا سارت الأمور في ذلك الاتجاه، فعلينا تجاهلها وعدم الانجرار إلى الاستفزازات».

وعن نقطة ضعف منتخبه، قال: «لن أخبركم بها وإلا فسيدوِّنون الملاحظات، مثل جميع المنتخبات لدينا نقاط قوة وضعف، لكن يمكنني القول إننا منتخب متكامل جدًا، ومن الصعب التغلب علينا، ونجيد التعامل مع منطقتي الجزاء والسيطرة على خط الوسط، لدينا نقاط ضعف، لكنني أحتفظ بها لنفسي».

وأشاد نجم الوسط، وأفضل لاعبٍ في العالم عام 2024، بأسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، ووصفه بأنه «الأفضل في التاريخ بلا شك». واستدرك: «لكنني أعتقد أن المنتخب الأرجنتيني أكبر بكثير من ميسي وحده، فهو منتخب متكامل للغاية ويمتلك مستوى عاليًا جدًا».

ومن وجهة نظر رودري، وصل إلى النهائي المنتخبان اللذان يقدمان أفضل أداء جماعي في المونديال.