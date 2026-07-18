ترامب مع كأس العالم

حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل استقبالٍ نظّمه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في مدينة نيويورك بمناسبة قرب ختام النسخة الـ 23 من كأس العالم، التي يُتوَّج بها إما منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، أو إسبانيا الأحد.. وألقى ترامب كلمةً خلال الحفل، الذي أقيم داخل «برج ترامب»، وكان كأسُ العالم، بلونه الذهبي الزاهي وقاعدته الخضراء، على منصّةٍ أمامَه، فيما وقف إلى جواره السويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا».. وسيحضر الرئيس الأمريكي مباراة النهائي في ملعب «ميتلايف» بنيويورك.. واحتضنت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ 23 من البطولة. (الفرنسية)