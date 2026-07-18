ميسي: يامال عالمي.. وصورتي معه جنونية

حذّر قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي من اختزال قوة إسبانيا في موهبة نجمها الشاب لامين يامال، وذلك قبل مواجهة المنتخبين، الأحد، في نهائي كأس العالم 2026 على ملعب «ميتلايف» في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي.

ويُعد يامال، البالغ من العمر 19 عامًا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، وسيواجه للمرة الأولى ميسي (39 عامًا)، في مواجهة تجمع بين ماضي وحاضر ومستقبل نادي برشلونة الإسباني.

وقال ميسي خلال لقاء مع مشجعين، الجمعة، في مانهاتن بمدينة نيويورك، بحضور عدد من نجوم الرياضة العالمية: «إسبانيا ليست لامين فقط، فهي تضم لاعبين رائعين للغاية، وتتمتع بأسلوب لعب مميز، ونحن أيضًا لدينا أسلحتنا».

وأضاف: «إنه مرجع عالمي بعمر 19 عامًا، ولديه فرصة تاريخية لتحقيق إنجاز تاريخي، لكننا بدورنا سنحاول تقديم أقصى ما لدينا حتى لا يتحقق ذلك هذه المرة».

ويتصدر ميسي قائمة هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف، إلى جانب أربع تمريرات حاسمة، بفارق تمريرة حاسمة واحدة أمام الفرنسي كيليان مبابي، كما ينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لنهائيات كأس العالم برصيد 21 هدفًا.

أما يامال، فاكتفى بتسجيل هدف واحد في أول مشاركة له في كأس العالم، بعدما وصل إلى البطولة وهو غير مكتمل الجاهزية البدنية إثر إصابة تعرض لها في المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني. ورغم ذلك، لعب دورًا مهمًا في الأداء الجماعي المميز للمنتخب الإسباني بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي.

وتزداد خصوصية المواجهة بسبب صورة التُقطت عام 2007، يظهر فيها ميسي وهو يحمّم يامال عندما كان رضيعًا، خلال جلسة تصوير خيرية.

وقال ميسي: «أن تكون لدي صورة معه عندما كان طفلًا رضيعًا، وأن نكون الآن نتنافس في كأس العالم، فهذا أمر جنوني. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، وأتمنى له كل التوفيق».