بعد خيبة المونديال.. نيمار يعود إلى سانتوس

عاد البرازيلي نيمار، الجمعة، إلى ناديه الأم سانتوس، مع تبقي أشهر قليلة فقط على نهاية عقده، وسط تساؤلات بشأن مستقبله، بعدما ألمح إلى أنه لن يرتدي قميص منتخب البرازيل مجددًا عقب الخروج المبكر من كأس العالم 2026.

واستُدعي نيمار، الذي عانى من سلسلة إصابات، إلى تشكيلة البرازيل المشاركة في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد غياب دام نحو ثلاثة أعوام عن المنتخب. وخاض 37 دقيقة فقط موزعة على مباراتين، ولم يكن هدفه الوحيد، الذي جاء من ركلة جزاء، كافيًا لتجنب خسارة البرازيل أمام النرويج 1-2 في دور الـ16.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صُمم بتقنية الذكاء الاصطناعي، يُظهر نيمار في شبابه وهو يطلب من نسخته الحالية السعي لإحراز لقب كأس العالم السادس للبرازيل في عام 2030.

وتفاعل الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي، برصيد 80 هدفًا في 130 مباراة دولية، مع المقطع، مكتفيًا بنشر ثلاثة رموز تعبيرية ضاحكة باكية.

وعاد المهاجم إلى سانتوس في يناير 2025 قادمًا من الهلال السعودي، فيما ينتهي عقده الحالي في ديسمبر المقبل.

وبعد خضوعه لجراحة في الركبة اليسرى أواخر العام الماضي، لم يشارك نيمار سوى في ثماني مباريات من أصل 19 خاضها سانتوس في الدوري البرازيلي هذا الموسم.

ورغم محدودية مشاركاته، سجل أربعة أهداف وصنع هدفين، مقدمًا لمحات من المستوى الذي اشتهر به خلال فترتيه مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشف مصدر في سانتوس أن قرار تجديد عقد نيمار سيتأثر إلى حد كبير بنتائج انتخابات مجلس إدارة النادي المقررة في ديسمبر المقبل، في حين لم يعلن الرئيس الحالي مارسيلو تيكسيرا، الذي أشرف على عودة اللاعب، ما إذا كان سيترشح لولاية جديدة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن نيمار يدرس مواصلة مسيرته في الدوري الأميركي، وأن مفاوضات جرت مع نادي سينسيناتي، لكنها لم تُسفر عن اتفاق.