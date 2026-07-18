توم كروز.. مادونا.. وشاكيرا يختتمون عروض المونديال

يُحييّ العرض الفني الأخير في مونديال 2026، عدد من أبرز النجوم العالميين، وهم: توم كروز، ومادونا، وبجاستن بيبر، وشاكيرا، وفرقة بي تي أس، على ملعب «ميتلايف» خلال المباراة النهائية بين المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، حامل اللقب، ونظيره الإسباني، مساء الأحد.

وبعد خمسة أسابيع من المنافسات، و104 مباريات نُظمت في ثلاثة بلدان «المكسيك، وأمريكا، وكندا»، وجمعت للمرة الأولى 48 منتخبًا، ستكشف كأس العالم 2026، أخيرًا عن هوية بطلها، لكن قبل معرفة ما إذا كانت «ألبيسيليستي»، بقيادة ليونيل ميسي، أو «لا روخا» بلامين يامال، نجمها الواعد، ستتوج باللقب، سيشاهد 80 ألف متفرج في الملعب، ومليارات المشاهدين حول العالم موكبًا من النجوم خلال حفل الختام، ثم خلال العرض الموسيقي بين شوطي النهائي.

وفي الفصل الأول من الاحتفالات الذي سينطلق عند الـ 13:30 بالتوقيت الأمريكي، يُنتظر ظهور توم كروز، وبعد نزوله بالحبال في ملعب فرنسا خلال مراسم تسليم الراية الأولمبية بين باريس 2024 ولوس أنجليس 2028، لا يزال ما سيقدمه النجم الهوليوودي للجمهور هذه المرة طي الكتمان، وسيكون كل من روبي وليامس، ولورا باوزيني، ونيكول شيرزينجر، مؤدّي نشيد البطولة الرسمي «ديزاير»، حاضرين أيضًا.

ودُعي «آي شو سبيد» صانع المحتوى، الذي يتابعه 160 مليون شخص، إضافة إلى بوست مالون، مغني الراب، فيما ستؤدي المغنية والممثلة جينيفر هادسون، الحائزة على الأوسكار، النشيد الوطني الأمريكي.

وينطلق في الفصل الثاني، حفل موسيقي يستمر 11 دقيقة بين الشوطين، وصفه جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، بأنه سيكون «أعظم مسرح في التاريخ».

وخلال هذا العرض المستوحى من استعراضات «السوبر بول» الذي يشرف على إخراجه كريس مارتن، مغني فرقة «كولدبلاي»، ويضم كوكبة فنية دولية ومتعددة الأجيال، ستشارك النجمة الأمريكية مادونا التي أصدرت أخيرًا ألبوما جديدًا في عُمر الـ 67، المسرح مع الكندي جاستن بيبر، وفرقة كيه ـ بوب الكورية الجنوبية بي تي أس، وشاكيرا التي تتمتع بخبرة واسعة في حفلات بطولات كأس العالم.

ومن المنتظر عزف مجددًا أغنية «داي داي» للمغنية الكولومبية مع نجم الأفروبيت بورنا بوي، التي رافقت أجواء البطولة طوال المنافسات.

ويشارك في الحفل الختامي الفنزويلي جوستافو دوداميل، قائد الأوركسترا، برفقة فرقة كولدبلاي.

ويهدف الحفل الختامي المنتظر في جمع تبرعات لبرنامج تعليمي يديره «فيفا» ومنظمة «جلوبال سيتيزن» غير الحكومية التي شارك كريس مارتن في تأسيسها.