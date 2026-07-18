بعد إصابة العضلة.. النصر يتسلم تقرير مارتينيز

يتسلم الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، والجهاز الفني المساعد، السبت، التقرير الطبي الخاص بالمدافع الإسباني إينيجو مارتينيز بعد تعرضه إلى إصابة بالعضلة الخلفية في معسكر أبها الإعدادي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض المدافع الإسباني إلى الإصابة في التدريب الأخير بمعسكر المرحلة الأولى في أبها.

وكان الإسباني أحد أبرز عناصر خط دفاع النصر الموسم الماضي، إذ شارك أساسيًّا مع الفريق منذ انضمامه إليه، الصيف الماضي، في صفقة انتقال حرٍّ قادمًا من برشلونة في بلاده.

وخاض المدافع 43 مباراةً بقميص النصر في مختلف البطولات، وسجل أربعة أهداف، وتلقَّى ثماني بطاقات صفراء في 3717 دقيقةَ لعبٍ، وأسهم في تتويج الفريق بلقب «روشن».

من جانب آخر، تغادر بعثة بطل الدوري إلى لشبونة العاصمة البرتغالية، الأحد، من أجل تنظيم معسكر إعدادي يستمر حتى 5 أغسطس 2026.

وكانت «الرياضية» أشارت إلى أنَّ المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو فضَّل التبكير في موعد المعسكر الخارجي، الذي كان محددًا في 25 يوليو الجاري.

وأكدت المصادر ذاتها أنَّ بوستيكوجلو طلب من البرتغالي سيماو كوتينيو، المدير الرياضي، تأمين خمس مباريات تجريبية في المعسكر الخارجي، تم اعتماد أربع منها، الجمعة، من أجل الوقوف عن قرب على مستويات جميع اللاعبين.

ويستعد حامل لقب دوري روشن السعودي لخوض منافسات أربع بطولات، الموسم المقبل، وهي: الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.