روبوت رياضي

استعرض المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي «WAIC» في شنغهاي الصينية، السبت، عددًا من الروبوتات شبيهة بالبشر، في مواجهات رياضية، منها كرة القدم، والملاكمة، من شركة «بوستر روبوتيكس»، وسط حضور جماهيري كبير (الفرنسية)