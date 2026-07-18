السبت.. الهلال يوقع عقد شراكة الـ NHC

توقع إدارة شركة نادي الهلال، عصر السبت، عقد رعاية مع نظيرتها NHC، تصبح الأخيرة بموجبه راعيًا رسميًا للنادي العاصمي، لمدة ثلاثة أعوام، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأشارت المصادر إلى أن عقد الشراكة الجديد سيوقع في مقر إحدى وجهات مشاريع NHC، ويقضي بظهور شعار الشركة على صدر قمصان فريق الهلال الأول لكرة القدم، بدلًا عن الراعي السابق SAVVY.

ومن المنتظر حضورالأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة الهلال التوقيع، في ظل السعي إلى تنمية الموارد التجارية، وتعزيز تحركات جذب الرعاة.

يذكر أن الهلال دخل معسكرًا إعداديًا في النمسا، تأهبًا لخوض موسم مزدحم بالمنافسات، إذ ينافس على لقب دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، إلى جانب مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.