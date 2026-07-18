البلوي يتوج أبطال تحدي المفاريد

توج محمد البلوي، نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن، الفائزين في نهائي سباق المفاريد بميدان الطائف، الأحد.

وشهد التتويج حضور عبد الله الزايدي، مدير مكتب وزارة الرياضة في الطائف.

وبلغت جوائز نهائي المفاريد مليونين و500 ألف ريال، وزعت على 156 شوطًا في ثلاثة مراحل.

وحصلت المطية «صروح» على كأس بكار عام، لمالكها مانع بن علي الشامسي من الإمارات، فيما نالت المطية «شاهين» كأس قعدان عام، لمالكه عبد العزيز بن حمد بن حلفان المري من السعودية.

وحققت المطية «الظبي» كأس إنتاج السعودية بكار عام، لمالكها عبد العزيز بن حمد بن حلفان المري، وذهب كأس إنتاج السعودية قعدان عام للمطية «ملبي» لمالكه مبارك بن فهيد بن رملان المري.

وشهد اليوم الختامي تنظيم 24 شوطًا على مسافة 2 كيلومتر، منها أربعة أشواط كؤوس، وشوطان منها خاصة بإنتاج السعودية، وهي الأشواط التي استحدثها الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الجاري، دعمًا لملاك الهجن السعوديين، وبدعم من عبيد الدوسري.

وكانت منافسات أولى بطولات موسم سباقات 2026ـ2027 للاتحاد السعودي انطلقت 13 يونيو الماضي من خلال المرحلة الأولى على مدى يومين بميدان الهجن في محافظة الطائف، وشهدت إجراء 66 شوطًا على مسافة 1500 متر لفئة مفاريد ـ بكار قعدان، وبكار عام، فيما نظمت المرحلة الثانية في 27 من الشهر ذاته على مدى يومين، وشهدت 66 شوطًا على مسافة 1500 متر لفئة مفاريد ـ بكار قعدان، وبكار عام، وأسفرت المرحلتان الأولى والثانية عن تأهل 660 مطية من أصل 3398 شاركت في السباق.