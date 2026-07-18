ختام المفاريد

انتهت منافسات سباق المفاريد في ميدان الطائف للهجن، السبت، وتوج محمد البلوي، نائب رئيس الاتحاد السعودي، أصحاب المراكز الأولى (المركز الإعلامي ـ اتحاد الهجن)