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ختام المفاريد

2026.07.18 | 03:52 pm
انتهت منافسات سباق المفاريد في ميدان الطائف للهجن، السبت، وتوج محمد البلوي، نائب رئيس الاتحاد السعودي، أصحاب المراكز الأولى (المركز الإعلامي ـ اتحاد الهجن)
ختام المفاريد

ختام المفاريد

ختام المفاريد

ختام المفاريد

ختام المفاريد