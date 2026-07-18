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تكثيف اللياقة

2026.07.18 | 04:47 pm
اعتمد التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، على الجوانب اللياقية والبدنية في الحصة التدريبية الصباحية، السبت، بالمعسكر الخارجي في تونس (المركز الإعلامي ـ الحزم)
تكثيف اللياقة

تكثيف اللياقة

تكثيف اللياقة

تكثيف اللياقة