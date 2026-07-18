تكثيف اللياقة

اعتمد التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، على الجوانب اللياقية والبدنية في الحصة التدريبية الصباحية، السبت، بالمعسكر الخارجي في تونس (المركز الإعلامي ـ الحزم)