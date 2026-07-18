الاتحاد يترقب عوّار.. وبرنامج خاص يجهز ثنائي الأخضر

ينتظر الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، انضمام الدولي الجزائري حسام عوار إلى المعسكر الخارجي في مدينة ماربيا الإسبانية المرجح، الخميس المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المدرب الألماني حدّد برنامجًا خاصًا بالثنائي الدولي حسن كادش وصالح الشهري بعد انضمامها إلى المعسكر الجمعة.

من جانب آخر، واصل المالي محمدو دومبيا برنامجه التأهيلي في المعسكر بعد أن أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي.

ويدشن الاتحاد أولى تجاربه خلال المعسكر، الثلاثاء المقبل، أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، على أن يلتقي، 25 يوليو، فريق لاس بالماس الإسباني، وأن يتم تحديد الفرق الأخرى في الأيام المقبلة.

ويخوض الاتحاد أول مواجهاته في الموسم الجديد أمام الجزيرة الإماراتي، 11 أغسطس، ضمن الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة في أبوظبي العاصمة الإماراتية.