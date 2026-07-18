أبها يتفق مع ملائكة

اتفقت إدارة نادي أبها مع مصطفى ملائكة لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم موسمًا واحدًا، وفق ما كشفت عنه مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، من المقرر أن يوقع الحارس «40 عامًا» عقده مع النادي الجنوبي، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، خلال اليومين المقبلين.

وبدأ ملائكة مسيرته مع الأنصار عام 2004، وتنقل بعدها بين عدة أندية، بداية من الاتحاد، وهجر، والفيصلي، والفتح، والشباب، ثم مع نيوم في منافسات الموسم الماضي.

من جانب آخر، يواجه أبها نظيره الشارقة الإماراتي، الأحد، في أولى مواجهاته التجريبية على ملعب روجا شكا سلاتينا، بجمهورية سلوفينيا

وغادرت بعثة أبها، الخميس، إلى سلوفينيا لإجراء معسكرٍ إعدادي، يستمرّ حتى 1 أغسطس المقبل، ضمن تحضيراته لمنافسات دوري روشن السعودي.