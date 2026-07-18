فرنسا وإنجلترا.. تحدي الأرقام في ليلة وداع المونديال

يُودع المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، ونظيره الإنجليزي، منافسات كأس العالم 2026 بمرارة، عندما يلتقيان فجر الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث، غير المرغوب فيها على ملعب ميامي.

ويتوجه المنتخبان إلى فلوريدا، وما زالت آثار خيبتي الخروج من الدور نصف النهائي حاضرة، بعدما وجدت كل من الدولتين الكرويتين نفسيهما تداوي جراحًا يرى كثيرون أنها كانت، إلى حد كبير، من صنع أيديهما.

بدت فرنسا الفريق الأبرز في البطولة في طريقها إلى المربع الذهبي، باهتة تمامًا، أمام درس تكتيكي من إسبانيا، لتتلقى هزيمة بهدفين نظيفين.

وأضافت إنجلترا فصلًا جديدًا إلى تاريخها الطويل من خيبات كأس العالم، عندما فرطت بالمبادرة وبالتقدم لتخسر أمام الأرجنتين 1ـ2 في أتلانتا.

وعلى فرنسا وإنجلترا أن تحاولا استجماع ما تبقى من إرادتهما التنافسية واحتياطاتهما البدنية، لخوض مباراة لا تحظى بشعبية واسعة في عالم كرة القدم.

وتمثل المباراة خاتمة حزينة للمشوار الطويل، الذي أمضاه ديدييه ديشان، مدرب «الديوك» على رأس الجهاز الفني.

ديشان الذي تعرض مثل توخيل لانتقادات لاذعة، بسبب الخيارات التكتيكية التي رافقت هزيمة فريقه في نصف النهائي، سيترك منصبه بعد انتهاء البطولة.

ويضع رحيل المدرب البالغ 57 عامًا، حدًا لفترة استمرت 14 عامًا في قيادة «الزرق»، شهدت إحرازهم كأس العالم عام 2018، والخسارة في نهائي مونديال 2022، وبلوغ نصف النهائي في النسخة الجارية.

وعلى الرغم من أن المباراة لا تجذب انتباه الجمهور، إلا أنها قد تكون حاسمة في سباق الفوز بجائزة الحذاء الذهبي للبطولة.

ويتصدر كيليان مبابي، قائد فرنسا، ترتيب الهدافين بالتساوي مع ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، برصيد ثمانية أهداف، وسيحاول زيادة غلته في مواجهة دفاع إنجليزي.

كما أن هاري كين، وجود بيلينجهام من إنجلترا اللذين سجلا ستة أهداف لكل منهما، قادران على دخول المنافسة بقوة إذا قدما أداء كبيرًا على ملعب «هارد روك».

وبالنسبة إلى كين، هداف «الأسود الثلاثة» التاريخي من الممكن أن تكون هذه المباراة آخر ظهور له في كأس العالم.

ويُشكل اللقاء أيضًا فرصة أمام مبابي للانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، بعد امتلاكه حاليًا 20 هدفًا، بفارق هدف واحد خلف ميسي.

وقد يتوقف الكثير على قوة التشكيلتين اللتين سيدفع بهما المدربان، ومن المتوقع أن يجري توخيل تعديلات واسعة على تشكيلته الأساسية بعد مشوار شاق للغاية في البطولة.

ويميل ديشان إلى إشراك نجولو كانتي، لاعب الوسط المخضرم، أحد أبطال تتويج فرنسا بكأس العالم 2018، الذي لم يلعب أيّ دقيقة حتى الآن في أمريكا.