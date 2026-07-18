التجارب الأخيرة.. أنتونيلي الأسرع في بلجيكا

حقق كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، ومتصدر ترتيب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 ​للسيارات، أسرع زمن للفة في التجارب الحرة الأخيرة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى، السبت، بينما تعرض لويس هاميلتون، سائق فيراري لحادث في الثواني الأخيرة من حصة التجارب على حلبة سبا فرانكورشان.

وسجل الإيطالي أنتونيلي، صاحب الـ19 عامًا، أفضل زمن للفة، وقدره دقيقة واحدة ‌و45.990 ثانية، متفوقًا ‌بفارق 0.139 ثانية، ​على ‌لاندو ​نوريس، ⁠سائق ماكلارين، بطل ⁠العالم الموسم الماضي.

واحتل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق رد بُل، المركز الثالث في الترتيب، فيما جاء جورج راسل، زميل أنتونيلي في الفريق، وأقرب منافسيه على اللقب، في المركز الرابع.

وكان هاميلتون خامس أسرع سائق، لكنه جعل فنيي فريقه في ⁠سباق مع الزمن لإصلاح السيارة بعد ‌انحرافه إلى الحصى ‌عند أحد المنعطفات، واصطدامه بجدار الإطارات، ​ما أدى إلى ‌تحطم الجناح الخلفي للسيارة، ونظام التعليق، وتناثر ‌الحطام عبر الحلبة، بينما كانت السيارة ترتد في الهواء.

ويحتل هاميلتون المركز الثالث في البطولة، بفارق 32 نقطة عن أنتونيلي، الذي يتقدم على راسل بفارق 25 نقطة بعد تسع جولات.

وخفف فيرستابن سرعته، بسبب رفع العلمين الأصفرين المزدوجين بعد الحادث، وكاد كارلوس ساينز، سائق فريق وليامز، أن يصطدم بسيارته.

وجاء شارل لوكلير، سائق فيراري، في المركز السادس متقدمًا على أوسكار بياستري، سائق ​ماكلارين، و​نيكو هولكنبرج وجابرييل بورتوليتو، ثنائي أودي، بينما أكمل إسحاق حجار، سائق رد بُل، المراكز العشرة الأولى.