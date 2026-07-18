النصر يقترب من كوستا.. وبرونو لاج يطلب بيدرو وهورتا

اقترب نادي النصر من حسم التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا، لاعب وسط ريال مايوركا الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن منح اللاعب موافقته على الانتقال إلى الفريق الأصفر، فيما يواصل نادي الدرعية محاولاته الأخيرة لإقناعه بتغيير وجهته، بناءً على رغبة البرتغالي برونو لاج، مدرب الفريق، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أن برونو لاج مدرب الدرعية يرغب في ضم الثلاثي سامو كوستا لتدعيم خط الوسط، إلى جانب التعاقد مع الثنائي البرتغالي بيدرو جونسالفيس، لاعب سبورتينج لشبونة، وريكاردو هورتا، قائد سبورتينج براجا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبيّنت المصادر أن سامو كوستا بات قريبًا بنسبة كبيرة من تمثيل النصر، في ظل رغبته باللعب إلى جانب مواطنه كريستيانو رونالدو، على الرغم من استمرار محاولات الدرعية لإقناع اللاعب قبل إغلاق الملف بصورة نهائية.

وأضافت المصادر أن إدارة الدرعية تقترب من حسم التعاقد مع بيدرو جونسالفيس وريكاردو هورتا، بعد تقدم المفاوضات مع الطرفين، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه بطلب من برونو لاج، مدرب الفريق.

يشار إلى أن الدرعية تعاقد مع المدرب البرتغالي برونو لاج بعقد لمدة موسمين بعد صعود النادي التاريخي إلى دوري روشن السعودي.