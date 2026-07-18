خلال المونديال.. «فيفا» يرصد 7 ملايين تعليق مُسيء

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السبت، عن رصد 7 ملايين منشور، تتضمن محتوى ضارًا أو ‌مسيئًا على ​منصات ‌التواصل ⁠الاجتماعي ​خلال كأس ⁠العالم 2026، من خلال خدمة ​الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي، التابعة له، والهادفة إلى حماية اللاعبين والفرق والمسؤولين من التهديدات والإساءات عبر الإنترنت.

وأشار «فيفا» إلى أن معدل الرصد ارتفع إلى 14 ضعفًا مقارنة بنسخة 2022، التي جرى خلالها تحديد وإزالة نحو 470 ألف منشور ⁠من هذا النوع.

وأوضح الاتحاد الدولي للعبة أن فريق ‌خدمة ‌الحماية من الإساءة على ​وسائل التواصل الاجتماعي ‌راجع أكثر من 500 ألف ‌رسالة، رصدتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستهدفت لاعبين ومدربين ومسؤولين خلال البطولة الجارية، كما أبلغ السلطات، بما في ذلك ‌جهات إنفاذ القانون، بأكثر من ألف تهديد.

وبيّن «فيفا» أن الفريق ذاته راقب ⁠أكثر من 53 مليون منشور، وتعليق، منذ انطلاق كأس العالم، التي تختتم منافساتها مساء الأحد، بالمباراة النهائية بين منتخبيّ الأرجنتين وإسبانيا.

وأفاد الاتحاد الدولي للعبة في وقت سابق من يوليو الجاري، أن الإساءات العنصرية شكلت نحو 11 في المئة ​من إجمالي ​الرسائل المسيئة، التي جرى رصدها خلال البطولة حتى الآن.