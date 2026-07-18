رسميا.. الأهلي يعلن صفقة ترينكاو

أعلن النادي الأهلي، السبت، عن التوقيع رسميًا مع البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم ، حسبما نشره حساب النادي في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة.

ونشر الأهلي فيديو للتوقيع مع لاعب خط الوسط وكتب: «من بلاد البحارة.. جاء ليغوص في أعماق التاريخ أهلًا ترينكاو».

وكان حساب «الرياضية - عاجل» على منصة «إكس» قد كشف الإثنين عن اجتياز ترينكاو الفحص الطبي في بلاده، تمهيدًا لتوقيع عقد مع الأهلي، وكشف عن التوقيع مع اللاعب في تغريدة أخرى، فجر السبت، جاء فيها: «البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو لاعب سبورتينج لشبونة وقع في النرويج قبل قليل عقدًا لمدة 4 أعوام مع الأهلي بحضور مواطنه روي بيدرو المدير الرياضي في النادي الجداوي».

وكانت إدارة النادي الجداوي حسمت اتفاقها مع سبورتينج لشبونة على شراء عقد ترينكاو، في إطار تحركاتها لتعزيز خيارات الفريق الهجومية قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وبدأ ترينكاو «26 عاما» مسيرته الاحترافية مع فريق براجا في بلاده وانتقل بعدها الى برشلونة الإسباني عام 2020 ، ثم أعير إلى صفوف وولفرهامبتون الانجليزي وسبورتنج لشبونة البرتغالي قبل أن يشتري الأخير عقده عام 2023.

وفي الموسم الماضي لعب فرانسيسكو 54 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 13 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة.