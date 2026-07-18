بعد 27 عاما.. كير يحطم الرقم القياسي

دخل الإسكتلندي جوش كير، تاريخ سباقات المسافات المتوسطة، بعدما حطم الرقم القياسي العالمي لسباق الميل، خلال مشاركته في لقاء لندن ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، السبت.

وسجل العداء الإسكتلندي البالغ من العمر 28 عامًا، والمقيم في أمريكا، زمنًا قدره 3 دقائق و42.66 ثانية، على مضمار الملعب الأولمبي في لندن، محطمًا الرقم القياسي السابق البالغ 3:43.13 دقيقة، والذي بقي بحوزة المغربي هشام الكروج، منذ تحقيقه في روما عام 1999، أيّ بعد 27 عامًا.

وكان كير قد بنى برنامجه للموسم الجاري، بهدف تحطيم الرقم التاريخي للكروج، مؤكدًا قبل السباق أن حالته البدنية قادرة على تحقيق هذا الإنجاز.

ودخل صاحب الرقم القياسي البريطاني، والحائز على فضية سباق 1500 م في أولمبياد باريس، المنافسة بأفضل رقم شخصي بلغ 3:45.34 دقيقة، ليحتل حينها المركز السادس في قائمة أفضل العدائين عبر التاريخ في سباق الميل.

وساعد كير في ضبط إيقاع السباق، برانون كيدر، زميله في التدريبات، إلى جانب السلوفيني زان رودولف، قبل أن يتمكن من الانفراد بالصدارة في الأمتار الأخيرة.

وبقي الأمريكي ياريد نوجوس، صاحب الرقم القياسي لأمريكا الشمالية، والحائز على برونزية أولمبياد باريس، ملازمًا لكير حتى آخر 200 م، قبل أن ينجح البريطاني في زيادة سرعته بشكل حاسم، أمام 60 ألف متفرج، احتشدوا في الملعب الذي استضاف أولمبياد لندن 2012.

وعقب عبوره خط النهاية، احتفل كير بحماس، رافعًا قبضته في الهواء وسط هتافات الجماهير التي وقفت لتحيته بعد إنجازه التاريخي.

وقبل أن يفرض الكروج هيمنته على الرقم القياسي العالمي، عرفت بريطانيا عددًا من أبرز عدائي سباق الميل، يتقدمهم روجر بانيستر، أول من كسر حاجز الأربع دقائق عام 1954، ثم أساطير المسافات المتوسطة ستيف أوفيت، وسيباستيان كو، وستيف كرام، الذين سيطروا على سباقات المسافات المتوسطة بين عامي 1979 و1993.

وفي ختام المنافسات، سلم كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، كير شيكًا بقيمة 50 ألف دولار، إضافة إلى كتاب يوثق تاريخ أبرز أبطال سباق الميل.