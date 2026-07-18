كالزادا: الهلال وجهة جذابة.. والبطي: شراكتنا استراتيجية

وقّعت شركة نادي الهلال رسميًا اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «NHC» لتصبح بموجبها شريكًا رئيسًا للنادي ثلاثة مواسم، بحسب بيان نشره النادي، السبت.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في «وجهة الفرسان» في مدينة الرياض، بحضور الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، ومحمد البطي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «NHC»، ومثّل النادي في توقيع الاتفاقية ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي، ووليد الحركان، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة «NHC».

وبموجب هذه الشراكة سيظهر شعار «NHC» على قمصان جميع فرق الهلال لكرة القدم وفرق الأكاديميات، إلى جانب حزمة من الحقوق التجارية والتسويقية داخل وخارج الملعب.

وبحسب البيان تأتي الرعاية امتدادًا لاستراتيجية «NHC» في بناء شراكات نوعية مع الكيانات الوطنية الرائدة، بما يعزز حضورها، ويرسخ مكانة وجهاتها العمرانية المتكاملة.

ومن جانبه، قال كالزادا إن الشراكة مع «NHC» تمثّل خطوة مهمة في مسيرة النادي نحو بناء منظومة تجارية مستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تجمع كيانين يشتركان في الطموح والريادة، ويستهدفان تحقيق أثر يمتد إلى ما هو أبعد من حدود الشراكة التقليدية.

وأبدى كالزادا عن سعادته بانضمام «NHC» إلى عائلة شركاء الهلال، مبديًا ثقته أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق قيمة مشتركة للطرفين، وتعكس المكانة التي وصل إليها الهلال وجهة جاذبة لأكبر العلامات الوطنية، بما يدعم استراتيجية النادي في تعزيز النمو التجاري، ومواصلة الاستثمار والتطوير على مختلف الأصعدة.

فيما أكد البطي أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه المجموعة نحو توسيع شراكاتها مع الكيانات الرياضية الرائدة، بما يعزز التكامل بين التنمية العمرانية والرياضة، ويسهم في بناء مدن نابضة بالحياة ترتقي بجودة الحياة.

وأضاف البطي أن هذه الشراكة تعزز حضور «NHC»، وتبرز وجهاتها العمرانية المتكاملة التي تجمع بين السكن والخدمات والتجارب النوعية، في ظل ما يشهده القطاع الرياضي السعودي من تطور متسارع.