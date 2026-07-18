السيدات.. بدء فترة التسجيل الصيفية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في إدارة الكرة النسائية عن فتح فترة التسجيل الصيفية للاعبات استعدادًا للموسم الرياضي 2026ـ2027، السبت.

وتستمر فترة تسجيل لاعبات كرة القدم الصيفية نحو 45 يومًا ابتداءً من 18 يوليو الجاري حتى 31 أغسطس المقبل، في خطوة تتيح للأندية إتمام إجراءات تسجيل اللاعبات المحترفات والهواة، وإبرام تعاقداتها الجديدة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وتمنح فترة التسجيل الأندية فرصة تدعيم صفوف فرقها النسائية، سواء بالتعاقد مع لاعبات محليات أو محترفات أجنبيات، إلى جانب قيد اللاعبات المنتقلات وتجديد تسجيل العناصر الحالية، وفقًا للوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم الخاصة بالمسابقات النسائية.

ويأتي فتح نافذة التسجيل بالتزامن مع استعدادات الأندية للموسم الجديد، الذي يشهد منافسات قوية في مختلف البطولات النسائية، وفي مقدمتها الدوري السعودي الممتاز للسيدات، ودوري الدرجة الأولى، إلى جانب بطولات الكأس والفئات السنية، ضمن استمرار خطة الاتحاد لتطوير كرة القدم النسائية ورفع مستوى التنافس الفني.

ويشارك في الدوري الممتاز لكرة القدم للسيدات 10 أندية بعد أن كانت 8 الموسم الماضي، في مقدمتها النصر المتوج بجميع نسخ الدوري الأربع الماضية، إلى جانب أندية الأهلي، الاتحاد، القادسية، الهلال، العلا، نيوم والصاعدين الترجي، النهضة والأمل.