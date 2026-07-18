من هو المري حكم الفيديو المساعد في نهائي المونديال؟

يعد اختيار الحكم الدولي القطري خميس محمد المري، من قبل لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ليكون حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو «VAR» ضمن طاقم التحكيم المكلف بإدارة نهائي بطولة كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، الأحد، تتويجًا لمسيرته في ساحة التحكيم.

المري أحد أبرز حكام النخبة في القارة الآسيوية المولود 6 يوليو 1984 في الدوحة العاصمة القطرية، نشأ في بيئة شهدت طفرة البنية التحتية الرياضية، واستهواه العمل التحكيمي وبدأ ممارسته الفعلية من خلال المسارات المحلية في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، وتلقى تدريباته الفنية الأولى وتطوير موهبته تحت إشراف وتوجيه اللجان التحكيمية التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم، حتى نال الشارة الدولية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2010.

ويبلغ طول الحكم القطري 178 سم، ويزن 73 كجم، وهو ما منحه الجاهزية البدنية لإدارة المباريات بكفاءة عالية، وتدرج المري في المسابقات المحلية وأدار أكثر من 130 مباراة في الدوري القطري.

وخلال مسيرته التحكيمية، أدار المري 222 مباراة في مختلف المسابقات والبطولات، أشهر خلالها 40 بطاقة صفراء كما طرد 20 لاعبًا بعد الحصول على إنذارين، وطرد مثلهم بشكل مباشر، واحتسب 90 ركلة جزاء.

شارك صاحب الـ41 عامًا في العديد من البطولات القارية والمنافسات الدولية منها تصفيات كأس العالم 2018 لمنتخبات الاتحاد الآسيوي بواقع 12 مباراة بدأت بمواجهة نيبال والهند، كما أدار مباريات في كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات، وكأس أمم آسيا 2023 في قطر، بالإضافة إلى إدارة 4 مباريات في بطولة آسيا تحت 19 عامًا، ومباراة في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وشهدت رحلة المري التحكيمية تحولاً تقنيًا بارزًا مع اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد، وحصل على جائزة أفضل حكم فيديو في جوائز الاتحاد القطري لكرة القدم لعام 2023. وتوسعت مهامه كحكم فيديو دولي ليتم اختياره للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، تلاها تعيينه في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، وأدار عدة مباريات أبرزها مواجهة ربع النهائي بين تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي في يوليو 2025، كما تم اختياره ضمن طاقم الحكام القطريين المشاركين في كأس العرب 2025.

كما أسندت إليه إدارة مباريات نهائية هامة على غرار نهائي كأس قطر لموسم 2020-2021 بين الدحيل والسد، ونهائي كأس آسيا تحت 19 عامًا في عام 2016 بين اليابان والسعودية. وخلال مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، تولى المري إدارة 8 مباريات في الأدوار التأهيلية لقارة آسيا.

وتوج الاتحاد الدولي مسيرة الحكم القطري الطويلة بالاستعانة به ضمن النخبة التحكيمية المونديالية، عندما سُمي رسميًا في قائمة حكام تقنية الفيديو لمونديال 2026 رفقة الطاقم القطري المكون من عبد الرحمن الجاسم وطالب المري وسعود المقالح.

وبعد إدارته لمواجهات عدة في الأدوار الأولى للمونديال، ومنها مباراة البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقع اختيار لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم على خميس المري ليكون ضمن طاقم حكام المباراة النهائية لكأس العالم 2026، لتشكل هذه المحطة النقطة الأبرز في تاريخه الرياضي.