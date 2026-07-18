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تدريب صباحي

2026.07.18 | 08:13 pm
فرض الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، تدريبًا صباحيًا بالمعسكر الخارجي في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد، بمشاركة جميع اللاعبين (المركز الإعلامي ـ الشباب)
تدريب صباحي

تدريب صباحي

تدريب صباحي

تدريب صباحي

تدريب صباحي