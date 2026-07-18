تدريب صباحي

فرض الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، تدريبًا صباحيًا بالمعسكر الخارجي في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد، بمشاركة جميع اللاعبين (المركز الإعلامي ـ الشباب)