«PlayStation» تعتمد العملات المحلية

تبدأ شركة «Sony Interactive Entertainment» ابتداءً من 20 أغسطس المقبل، اعتماد العملات المحلية في متجر «PlayStation Store»، وفق ما أعلنته السبت، عبر بيان صحافي.

وأوضحت الشركة أن المرحلة الأولى من اعتماد العملات المحلية في المتجر تشمل المكسيك، هندوراس، ونيكاراجوا، في خطوة تهدف إلى عرض الأسعار، وإتمام عمليات الشراء بالعملة المحلية بدلًا من الدولار الأمريكي.

وأكدت الشركة أن بطاقات «PlayStation Store» المرتبطة بالدولار الأمريكي ستظل صالحة للاستخدام، ولن يطرأ أيّ تغيير على آلية استردادها، أو استخدامها، بعد بدء تطبيق النظام الجديد.

وبيّنت شركة «سوني» أن هذا التحديث جاء استجابةً لمطالب المستخدمين في عدد من أسواق أمريكا اللاتينية، إذ يسهم في إلغاء الحاجة إلى تحويل العملات عند الشراء، مع إظهار الأسعار، والرسوم، والإيصالات مباشرة بالعملة المحلية، مشيرة إلى أن دعم العملات المحلية سيتوسع تدريجيًا ليشمل أسواقًا أخرى خلال الفترة المقبلة، من دون الإعلان عن جدول زمني محدد لذلك.