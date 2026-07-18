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العواصف الرعدية تلغي حصة إسبانيا التدريبية

مغادرة ممثلي وسائل الإعلام ملاعب تدريب ميلاني لين بعد إلغاء تدريبات المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، بسبب الأحوال الجوية (رويترز)
إيست هانوفر ـ رويترز 2026.07.18 | 08:37 pm

أعلن ​الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السبت، إلغاء الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب إسباني الأول لكرة القدم، قبل نهائي كأس العالم 2026، أمام ‌الأرجنتين الأحد، وذلك بسبب ​العواصف ‌الرعدية.
وأوضح «فيفا» ​أنه لن ⁠يكون هناك وقت آخر لتدريب المنتخب، من دون أن يذكر ما إذا كانت الحصة ⁠التدريبية الخاصة بمنتخب الأرجنتين، المقرر ‌في ‌الـ 11:30 بالتوقيت ​الأمريكي، ستمضي ‌قدمًا كما هو مخطط لها أم لا.
وأصدر الاتحاد الإسباني للعبة بيانًا صحافيًا جاء فيه: «تم تعليق ‌حصة تدريب المنتخب الإسباني على ملاعب مركز ميلاني ⁠لين ⁠التدريبي في نيوجيرسي، وفقًا لبروتوكول السلامة الخاص بالعواصف في أمريكا، يؤدي اللاعبون حاليًا جلسة إحماء داخلية».
وتنطلق المباراة النهائية بين المنتخبين عند الـ15:00 مساءً، بتوقيت أمريكا، «10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة».


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