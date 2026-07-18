العواصف الرعدية تلغي حصة إسبانيا التدريبية
مغادرة ممثلي وسائل الإعلام ملاعب تدريب ميلاني لين بعد إلغاء تدريبات المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، بسبب الأحوال الجوية (رويترز)
إيست هانوفر ـ رويترز 2026.07.18 | 08:37 pm
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السبت، إلغاء الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب إسباني الأول لكرة القدم، قبل نهائي كأس العالم 2026، أمام الأرجنتين الأحد، وذلك بسبب العواصف الرعدية.
وأوضح «فيفا» أنه لن يكون هناك وقت آخر لتدريب المنتخب، من دون أن يذكر ما إذا كانت الحصة التدريبية الخاصة بمنتخب الأرجنتين، المقرر في الـ 11:30 بالتوقيت الأمريكي، ستمضي قدمًا كما هو مخطط لها أم لا.
وأصدر الاتحاد الإسباني للعبة بيانًا صحافيًا جاء فيه: «تم تعليق حصة تدريب المنتخب الإسباني على ملاعب مركز ميلاني لين التدريبي في نيوجيرسي، وفقًا لبروتوكول السلامة الخاص بالعواصف في أمريكا، يؤدي اللاعبون حاليًا جلسة إحماء داخلية».
وتنطلق المباراة النهائية بين المنتخبين عند الـ15:00 مساءً، بتوقيت أمريكا، «10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة».