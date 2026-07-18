العواصف الرعدية تلغي حصة إسبانيا التدريبية

أعلن ​الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السبت، إلغاء الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب إسباني الأول لكرة القدم، قبل نهائي كأس العالم 2026، أمام ‌الأرجنتين الأحد، وذلك بسبب ​العواصف ‌الرعدية.

وأوضح «فيفا» ​أنه لن ⁠يكون هناك وقت آخر لتدريب المنتخب، من دون أن يذكر ما إذا كانت الحصة ⁠التدريبية الخاصة بمنتخب الأرجنتين، المقرر ‌في ‌الـ 11:30 بالتوقيت ​الأمريكي، ستمضي ‌قدمًا كما هو مخطط لها أم لا.

وأصدر الاتحاد الإسباني للعبة بيانًا صحافيًا جاء فيه: «تم تعليق ‌حصة تدريب المنتخب الإسباني على ملاعب مركز ميلاني ⁠لين ⁠التدريبي في نيوجيرسي، وفقًا لبروتوكول السلامة الخاص بالعواصف في أمريكا، يؤدي اللاعبون حاليًا جلسة إحماء داخلية».

وتنطلق المباراة النهائية بين المنتخبين عند الـ15:00 مساءً، بتوقيت أمريكا، «10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة».