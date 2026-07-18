بعد مغامرة هايتي.. مينيه يتولى مهمة الجابون

عيّن الاتحاد الجابوني لكرة القدم، السبت، الفرنسي سيباستيان مينيه، مدربًا للمنتخب الأول، بعدما قاد هايتي في نهائيات كأس العالم 2026، في إطار مساعي الأول لبلوغ نهائيات كأس ‌الأمم الإفريقية، ‌العام المقبل.

ويعود مينيه، صاحب الـ53 عامًا، بعد هذا التعيين، إلى الكرة الإفريقي، الذي سبق له أن درب منتخبات الكونجو، وكينيا، وغينيا الاستوائية، كما شغل منصب المدرب المساعد لمنتخب ⁠الكاميرون خلال نهائيات كأس ‌العالم ‌2022 في قطر.

وتستهل ​الجابون مشوارها ‌في التصفيات المؤهلة لكأس ‌الأمم الإفريقية، سبتمبر المقبل، بمباراتين أمام المغرب والنيجر.

وساعد مينيه هايتي على ‌التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ ⁠52 عامًا، ⁠لكن الفريق ودّع البطولة من الدور الأول في النهائيات التي نُظمت في كندا، والمكسيك، وأمريكا.

ولم يكشف الاتحاد الجابوني عن أيّ تفاصيل تتعلق ببنود العقد عند إعلانه ​تعيين ​مينيه مدربًا للمنتخب.