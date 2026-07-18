كيلر يترقب قرار الاتحاد

تتجه الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد إلى تثبيت اسم المدافع الكاميروني ستيفان كيلر في القائمة الآسيوية للفريق الأول لكرة القدم، ليكون حاضرًا في مواجهة الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الجزيرة الإماراتي، المقررة 11 أغسطس المقبل في الإمارات، وذلك وفق مصادر «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ كيلر سيشارك مع الاتحاد خلال الجولات الأولى من دوري روشن السعودي، إلى حين اعتماد القائمة المحلية النهائية، التي ستضم 25 لاعبًا.

وأضافت المصادر أنَّ الإدارة الرياضية ستحسم موقف المدافع الكاميروني بعد اعتماد القائمة المحلية، سواء بالإبقاء عليه ضمن القائمة الآسيوية فقط، أو قيده أيضًا في المنافسات المحلية، وذلك في ظل العدد المحدد للاعبين الأجانب فوق السن، البالغ ثمانية لاعبين، إلى جانب تقييم جاهزية عناصر الفريق وحسم ملفات التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الاتحاد تعاقد مع كيلر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد حتى صيف 2029.

وخاض المدافع الكاميروني مع الاتحاد الموسم الماضي مباراة واحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة.