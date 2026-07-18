القادسية وجيرونا.. تجربة تنتهي بالسلبية

اكتفى فريق القادسية الأول لكرة القدم بالتعادل السلبي مع نظيره جيرونا، السبت، على ملعب كاميرال في ثاني مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري في إسبانيا، استعدادًا للموسم الجديد.

والتعادل هو الثاني للفريق الشرقي خلال فترة التحضيرات بعدما انتهت مواجهته الأولى أمام ريال أوفييدو بالنتيجة ذاتها.

ودخل الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، اللقاء بتشكيلة أساسية شهدت مشاركة أبرز النجوم والصفقات الجديدة، وضمت كلًّا من: البلجيكي كوين كاستيلس، حارس المرمى، الإسباني ناتشو فيرنانديز، الأوروجوياني جاستون ألفاريز، ومواطنه الأوروجوياني ناهيتان نانديز، ياسر الشهراني، الألماني جوليان فايجل، المغربي سفيان الكرواني، البرتغالي أوتافيو مونتيرو، تركي العمار، محمد القحطاني، والغاني جيري أفري.

وفي الشوط الثاني، اعتمد مدرب الفريق القدساوي على تشكيلة جديدة تألفت من: مشاري سنيور في حراسة المرمى، الإسباني أليخاندرو فارجاس، ومواطنيه كاميرون بويرتاس، وميجيل كارفالهو، وإيكير ألمينا، إبراهيم محنشي، محمد قاسم، علي هزازي، عبد الإله القويزان، البرازيلي جابرييل كارفاليو، وهيثم عسيري.