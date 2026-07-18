مبابي مودعا ديشامب: لم نمنحك النهاية الأفضل

وجَّه كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، تحية مؤثرة إلى مدربه ديديه ديشامب، ​السبت، قبل مباراته الأخيرة على رأس الجهاز الفني لـ«الديوك»، وقال إنَّ اللاعبين فشلوا في منحه النهاية التي يستحقها في كأس العالم 2026، بعد 14 عامًا قضاها في قيادة المنتخب.

وكتب مبابي «27 عامًا»، في ‌رسالة نشرها على ‌وسائل التواصل الاجتماعي قبل ​مباراة ‌فرنسا ⁠ضد ​إنجلترا في ⁠مواجهة تحديد المركز الثالث في وقت لاحق: «اليوم ستكون رقصتك الأخيرة. أنت الذي قدَّمت لنا الكثير. كان ينبغي أن نمنحك نهاية أفضل، لكننا فشلنا».

وقاد ديشامب، الذي تولى المسؤولية ⁠في عام 2012، فرنسا إلى الفوز بكأس ‌العالم 2018، ‌والوصول إلى النهائي مرة ​أخرى بعد أربعة ‌أعوام، قبل أن ينتهي مشوار الفريق ‌في نسخة 2026 بالخسارة في قبل النهائي من إسبانيا.

وأضاف مبابي: «من الصعب جدًّا التعبير بالكلمات عما قدَّمته على مدار 14 عامًا، لأنك ‌كنت شخصية رئيسة في إحياء هذا الفريق». وتابع: «لم يعرف الناس دائمًا ⁠كيف ⁠يقدرون عظمتك، لكن الزمن والتاريخ سيتكفلان بذلك».

كما شكر مبابي، الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 64 هدفًا، ديشامب، الذي كان قائدًا للفريق عندما فازت فرنسا بكأس العالم 1998، على منحه الفرصة لتمثيل بلاده في أكبر البطولات.

وقال: «أشعر بالفخر لأنني كنت إلى جانب أحد أعظم أساطير بلدنا. لن أحتفظ سوى بذكريات ​رائعة عن كل ​ما عشناه وحققناه معًا، وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة».