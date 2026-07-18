ديل بوسكي: الأرجنتين مزعج.. وإنييستا: ميسي لم يتغير

حذر فيسنتي ديل بوسكي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم السابق، اللاعبيّن من الاستهانة بالأرجنتين، حاملة اللقب، قبيل نهائي كأس العالم ​2026، واصفًا الأخيرة بـ«مصدر إزعاج حقيقي»، حاثًا الفريق على توخي الحذر.

وقال ديل بوسكي في تصريحات صحافية لصحيفة «إل بايس» الإسبانية، السبت: «الأرجنتين فريق تصعب مواجهته، وهو مصدر إزعاج حقيقي إذا جاز لي استخدام هذه ‌الكلمة، فهم ‌يعرفون تمامًا ما يتعين ​عليهم ‌فعله ⁠داخل الملعب».

وأشار المدرب ​الإسباني، صاحب الـ75 عامًا، إلى ⁠فوز الأرجنتين على إنجلترا، بعد أن كانت متأخرة في النتيجة كدليل قاطع على ما تمتلكه من جودة، مضيفًا: «أرى أن النهائي يصب في مصلحة إسبانيا، لكن عليها الحذر من الأرجنتين نظرًا لصعوبة مواجهتها وخبرتها، في المباريات التي شاهدناها، سارت مجريات ‌اللعب تمامًا وفقًا لإرادة المنتخب ‌الوطني، فرض سيطرته على ​الموقف وأظهر الثقة واليقين».

وقاد ديل بوسكي إسبانيا للتتويج بكأس العالم 2010، عندما تغلبت على هولندا 1ـ0 في جنوب إفريقيا.

من جهته، تمنى أندريس ‌إنيستا، الذي سجل هدف تتويج إسبانيا بكأس العالم ‌2010، تتويج الجيل الحالي للمنتخب الإسباني بالبطولة، في مقابلة مع «إل بايس» وقال: «أريد حقًا أن يصبح هذا الجيل، وهؤلاء اللاعبين، أبطالًا، وأن نحصل على نجمة أخرى، النجمة الثانية».

وأثنى ‌أنيستا، الذي لعب بجانب ميسي في برشلونة، على قدرة قائد الأرجنتين على البقاء في ⁠القمة وهو ⁠بعمر 39 عامًا، مردفًا: «أود أن أقول إنه لا يزال كما كان دائمًا، يسهم باستمرار في إحداث الفارق، يلعب دورًا قياديًا داخل الملعب، ويصنع تمريرات حاسمة، ويسجل الأهداف، يفعل ما دأب عليه طوال حياته، أعتقد أن سبب استمراره في الملاعب حتى هذا العمر، هو أنه يفعل الكثير من الأمور بشكل صحيح، مثل طريقة اعتنائه بنفسه، وشغفه بهذه اللعبة، والأشخاص المحيطين به، إضافة إلى احتفاظه بالشغف والعقلية اللازمين لمواصلة ​التطور على المستوى ​الشخصي، وداعمًا لزملائه».

ويُنظم نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين على ملعب نيويورك/ نيوجيرزي، مساء الأحد.