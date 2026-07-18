توني أساسيّا.. وثيو ظهور خامس

يبدأ الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مواجهة فرنسا، السبت، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث في أول ظهور له أساسيًّا مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

ولازم توني دكة الاحتياط خلال دور المجموعات والمراحل الإقصائية، قبل أن يشارك بديلًا خلال مباراة الأرجنتين التي خسرها الإنجليز 1ـ2 في نصف النهائي.

واعتمد الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي، على توني في القائمة الأساسية عوضًا عن هاري كين، الذي وضعه على دكة البدلاء.

وأجرى توخيل ثمانية تغييرات على قائمته الأساسية، مقارنة بالتي شاركت أمام الأرجنتين، وأبرزها بخلاف توني دخول ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا وإيبيريشي إيز مكان أنتوني جوردون وإليوت أندرسون وجود بيلينجهام.

في المقابل، يخوض الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر فريق الهلال، مباراته الخامسة في المونديال بعد أن وضعه ديديه ديشامب، مدرب الديوك، في القائمة الأساسية للقاء إنجلترا.

وسبق لهيرنانديز المشاركة مرتين أساسيًّا أمام السنغال والنرويج في مرحلة المجموعات، ولعب بديلًا مرتين خلال مواجهتي السويد في دور الـ32 وإسبانيا في نصف النهائي.

ولم يختلف وضع ديشامب عن توخيل، إذ أجرى بدوره سبعة تغييرات على تشكيلته، ومنها مشاركة مالو جوستو وريان شرقي وديزيه دوري بدلًا من جول كوندي وبرادلي باركولا وعثمان ديمبيلي الذين كانوا أساسيين في مباراة إسبانيا الماضية.