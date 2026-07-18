أندية روشن تطلب تأجيل «الشهادة»

طلبت أنديةٌ عدة في دوري روشن السعودي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل الموعد المحدَّد لإصدار شهادة الكفاءة المالية، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وحدَّدت الرابطة 30 يوليو الجاري موعدًا أخيرًا لسداد الدفعات النهائية، وتقديم المستندات والمعلومات التي تثبت الوفاء بالالتزامات المالية، تمهيدًا لإصدار الشهادة، وفقًا لبريد إلكتروني، حصلت «الرياضية» على نسخةٍ منه.

وأوضح المصدر ذاته، أن عددًا من الأندية خاطبت الرابطة عقب تسلُّمها البريد الإلكتروني، مطالبةً بمنحها مهلةً إضافيةً، وتأجيل إصدار الشهادة إلى قرب نهاية فترة التسجيل الصيفية حتى يُتاح لها وقتٌ أطول لتسوية التزاماتها، واستكمال متطلبات الحصول عليها.

وتُلزم اللوائح الأندية باستخراج شهادة الكفاءة المالية حتى تتمكَّن من تسجيل لاعبيها الجدد خلال فترة "الميركاتو"، إذ يُحرم النادي الذي لا يستوفي متطلباتها من إتمام عمليات التسجيل.

وتسلَّمت الرابطة، يوليو الماضي، مهمات تنظيم ومتابعة اللوائح المالية المرتبطة بالنشاط الكروي لأندية الدوري السعودي للمحترفين بناءً على قرار وزارة الرياضة القاضي بنقل اختصاصات أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى الرابطة تحت مسمَّى «لجنة الرقابة المالية»، وتعديل اختصاص لائحة الكفاءة المالية، بما يشمل الرقابة على الأنشطة المالية لكرة القدم، ومنح شهادة الكفاءة المالية للأندية من خلال الرابطة.