الأهلي يفتح ملف الظهير الأيمن.. ويايسله يستدعي مدني والصيادي

بدأت شركة النادي الأهلي تحركاتها للتعاقد مع ظهير أيمن محلي، بهدف تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الرياضي المقبل، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ الإدارة تدرس عددًا من الخيارات المحلية المطروحة أمامها، على أن تدخل خلال الأيام القليلة المقبلة في مفاوضات رسمية مع الأسماء التي تحظى بموافقة الجهاز الفني.

وعلى صعيد متصل، استدعى الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، عبد الرحمن الصيادي ويزن مدني، لاعبَي فريق تحت 21 عامًا، للانضمام إلى معسكر الفريق الأول الجاري في البرتغال.

وكان الثنائي شارك في معسكر فريق تحت 21 عامًا الجاري في تركيا، قبل أن يطلب يايسله التحاقهما بتدريبات الفريق الأول للوقوف على مستوياتهما الفنية.

ويلعب الصيادي في مركز الظهير الأيسر، فيما يجيد مدني اللعب في مركزي المحور والظهير الأيمن.

وتمتد تحضيرات القطب الجداوي في البرتغال حتى الـ28 من الشهر الجاري، متضمنة أربع مواجهات تجريبية أمام ريو آفي، وفيتوريا جيماريش، وبورتيمونينسي، وفولهام.