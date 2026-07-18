بـ 117 مليونا.. تشيلسي يحسم صفقة روجرز

توصل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى اتفاق مع أستون فيلا للتعاقد مع مورجان روجرز، لاعب وسط فريقه الأول لكرة القدم، بعقد يمتد ستة أعوام مقابل صفقة قياسية تبلغ 117 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت تقارير صحافية بريطانية، السبت، أنَّ الدولي الإنجليزي، القادر على شغل مركزي الجناح ولاعب الوسط الهجومي، سيخضع للفحوصات الطبية في تشيلسي، الإثنين، ليسدل الستار على فترة امتدت لعامين مع أستون فيلا، اختتمها بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي. وبحسب التقارير، فإن قيمة الصفقة ستتجاوز الرقم القياسي السابق لتشيلسي في سوق الانتقالات، المتمثل في 115 مليونًا دفعها لضم الإكوادوري موسيس كايسيدو، لاعب الوسط، عام 2023.

كما أشارت إلى أنَّ النادي اللندني تفوَّق على جاره أرسنال في السباق المحموم بينهما للتعاقد مع اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، الذي كان ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي بكأس العالم 2026، وصنع هدفًا في الخسارة أمام الأرجنتين 1ـ2، الأربعاء الماضي.

وانضم روجرز إلى أستون فيلا 2024 قادمًا من ميدلسبره، وشارك للمرة الأولى مع المنتخب في نوفمبر من العام نفسه. كما صنع هدف أنتوني جوردون في خسارة إنجلترا 1ـ2 أمام الأرجنتين في قبل نهائي كأس العالم، الأربعاء.

وفي يناير 2025، سجَّل روجرز ثلاثة أهداف في فوز أستون فيلا 4ـ2 على سيلتيك في دوري أبطال أوروبا، ولعب دورًا بارزًا في بلوغ الفريق دور الثمانية.

وواصل اللاعب تألقه خلال موسم 2025ـ2026، الذي يعد الأفضل في مسيرته حتى الآن، بعدما سجَّل 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي نهائي الدوري الأوروبي أمام فرايبورج، صنع روجرز الهدف الأول وسجَّل الهدف الثالث في الفوز 3ـ0، ليسهم في تتويج أستون فيلا بأول لقب أوروبي كبير له منذ عام 1982. ويستهل تشيلسي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر، مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة فولهام 24 أغسطس.



ويشارك روجرز أساسيًّا ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي في مباراة المركز الثالث بكأس العالم أمام فرنسا، السبت.