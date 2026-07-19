فينجر: مستقبل «استراحة الترطيب» قيد الدراسة

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنَّ استراحة الترطيب المستحدثة في النسخة الجارية من كأس العالم لم تؤثر على سير المباريات، ولم يكن لها أي تأثير على نتائجها، لكن مستقبلها لم يتحدد بعد.

وقال الفرنسي أرسين فينجر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد، السبت، قبل نهائي كأس العالم الأحد بين إسبانيا والأرجنتين، إنَّ «فيفا» سيعيد النظر في استراحة الترطيب بعد انتهاء البطولة، قبل اتخاذ قرار بشأن استخدامها مستقبلًا.

وفرض «فيفا» فترات استراحة ترطيب مدتها ثلاث دقائق في منتصف كل شوط في جميع مباريات كأس العالم، لكنها لم تلق قبولًا عامًا. وذكر المنتقدون أنها قسمت المباراة فعليًّا إلى أربعة أشواط، وأثرت على زخم المواجهات، بينما سمحت لمحطات البث بالاستفادة من فواصل إعلانية تزيد مدتها عن دقيقتين.



وردًا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الاستراحات قد أثرت على المباريات، قال فينجر في مؤتمر صحافي: «لا. في بعض الأحيان لم تعجبهم هذه الاستراحات، وعلينا أن نحلل تأثيرها بعد انتهاء كأس العالم. لم يبد لي أنها غيَّرت نتائج البطولة. لكننا هنا لخدمة الأشخاص الذين يشاهدون كرة القدم».

وخلال البطولة، أيَّد لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، وفيرجيل فان دايك، قائد منتخب هولندا، الهدف من هذه القاعدة في ظل الحرارة الشديدة، لكنهما شككا في الحاجة إليها في الظروف الأبرد وفي الملاعب المغطاة. وبيَّن توماس توخيل، مدرب إنجلترا، أنَّ تأثيرها فاق التوقعات، كما أنها قطعت انسيابية المباريات.

وكانت انتقادات مارسيلو بيلسا، مدرب أوروجواي، أكثر حدة، إذ قال إنَّ استراحة الترطيب لم تضف شيئًا إلى كرة القدم، بل دمرت الجوهر الثقافي لهذه الرياضة.

كانت هناك اختلافات كبيرة في ظروف اللعب خلال كأس العالم، التي جرت في المكسيك وكندا والولايات المتحدة، إذ جرت بعض المباريات في حرارة شديدة، وأخرى في ظروف أكثر برودة، خاصة في كندا وبوسطن.

وأوضح فينجر: «في بعض المباريات كانت هناك حاجة حقيقية لذلك، ولأننا لم نرغب في إحداث أي تباين بين المباريات، قررنا تطبيقها في كل مباراة. سنجري تحليلًا متعمقًا بعد انتهاء البطولة. في بعض المباريات التي أُغلقت فيها الملاعب، لم يكن الجمهور راضيًا عن ذلك. لكن من الناحية الطبية، كانت ضرورية في الكثير من المباريات. لم نتوصل إلى استنتاج نهائي بعد».