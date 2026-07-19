جراحية تبعد كارولينا عن تورونتو

تغيب التشيكية كارولينا موخوفا، وصيفة آخر نسخةٍ من بطولة ويمبلدون، عن الملاعب أسابيعَ عدة بعد خضوعها لعمليةٍ جراحيةٍ طفيفةٍ، حسبما أعلنته اللاعبة، التي تُعاني من إصاباتٍ متكرِّرةٍ.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعٍ من خسارتها أمام مواطنتها ليندا نوسكوفا في مباراةٍ مثيرةٍ من ثلاث مجموعاتٍ ضمن نهائي ويمبلدون.

وقالت اللاعبة، البالغة 29 عامًا: «خضعت لعمليةٍ جراحيةٍ طفيفةٍ، ستُبعدني عن الملاعب أسابيعَ قليلةً».

وأضافت كارولينا، التي خسرت النهائي الآخر لها ببطولات «الجراند سلام»، وتحديدًا في رولان جاروس عام 2023 أمام البولندية إيجا شفيونتيك: «سارت الأمور بنجاحٍ، وبدأت بالفعل مرحلة التعافي».

وعانت التشيكية خلال مسيرتها من صراعٍ متكرِّرٍ مع الإصابات، لا سيما على مستوى المعصم، ما جعلها تُثني على تمتُّعها بصحةٍ جيدةٍ في طريقها إلى نهائي ويمبلدون، لكنَّها أكدت غيابها عن دورة تورونتو، المقرَّرة بين 2 و13 أغسطس.

وذكرت المصنَّفة السادسة عالميًّا عبر خاصية الـ «ستوري» في «إنستجرام»: «حزينةٌ لعدم الحضور في تورونتو العام الجاري»، مع خلفيَّةٍ عليها جملة المغنية الأمريكية بريتني سبيرز: «عفوًا... لقد فعلتها مجدَّدًا».

وتابعت كارولينا: «كنت متعطشةً فعلًا لبداية مشاركتي في تورونتو، لكن الأولوية هي للتعافي من الإصابة».

ولم تكشف اللاعبة عن طبيعة الإصابة التي تعاني منها، ولا عن المدة المتوقَّعة للتعافي، كما لم توضح إذا ما كانت ستصبح جاهزةً للمشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق 30 أغسطس المقبل.