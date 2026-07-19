هدف ألفاريز.. الأفضل في ربع ونصف النهائي

حصل هدف خوليان ألفاريز، مهاجم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، في مرمى سويسرا على جائزة «الأفضل» في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي خلال عملية التصويت ضمن منافسات جائزة هدف البطولة.

ولعب ألفاريز دورًا محوريًّا في بلوغ الأرجنتين نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليًا بفضل هدفه في مرمى سويسرا، إذ، وفي الوقت الإضافي، وبينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل، وقبل دقائقَ قليلةٍ من اللجوء إلى ركلات الترجيح، أطلق ألفاريز تسديدةً مقوَّسةً مذهلةً من خارج منطقة الجزاء، منحت منتخب بلاده التقدُّم في المباراة التي انتهت بفوزه 3ـ1، وقادته إلى الدور نصف النهائي.

وحصد هدف ألفاريز على 37.2% من الأصوات، ليتصدَّر التصويت بفارقٍ مريحٍ أمام مجموعةٍ من الأهداف المميَّزة في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي.

وحلَّ في المركز الثاني هدف النرويجي أندرياس شيلدروب القوي من زاويةٍ شبه مستحيلةٍ في مرمى إنجلترا بـ 22.3%، بينما جاء هدف إنزو فرنانديز الصاروخي الذي منح الأرجنتين التعادل أمام منتخب «الأسود الثلاثة» في نصف النهائي ثالثًا بـ 18.2%.

واحتل هدف الفرنسي كيليان مبابي الافتتاحي في مرمى المغرب المركز الرابع بـ 9.7%، متقدِّمًا على هدف الإنجليزي جود بيلينجهام الأول أمام النرويج، وهدف الإسباني بيدرو بورو في مرمى فرنسا، اللذين حصلا على 8.6% و3.9% من الأصوات.

وتُمثِّل هذه المرحلة الخطوة قبل الأخيرة في عملية اختيار هدف البطولة، ونيل الجائزة المقدَّمة من شركة هيونداي بعد الإعلان عن الفائزين في تصويت مرحلة المجموعات ودور الـ 32 ودور الـ 16. وسيُحسم الفائز بالجائزة النهائية من خلال التصويت الختامي الذي سيُجرى عقب نهاية البطولة.