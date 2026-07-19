ميريدا يكرّر إنجاز ألكاراز وسينر

أحرز الإسباني دانيال ميريدا، المصنَّف الـ 82 عالميًّا، أول لقبٍ في مسيرته ضمن دورات المحترفين «أيه تي بي» بالتغلُّب على البوسني دامير دجومهور 6ـ2 و5ـ7 و6ـ2، السبت، في نهائي دورة أوماغ الكرواتية «250 نقطةً» على الملاعب الترابية.

وبات ميريدا، البالغ من العمر 21 عامًا وعشرة أشهر، ثالث أصغر لاعبٍ يُتوَّج بلقب الدورة الكرواتية، لينضم إلى قائمةٍ، تشتمل على مواطنه كارلوس ألكاراز الذي أحرز اللقب بعمر 18 عامًا وشهرين، والإيطالي يانيك سينر الذي تُوِّج به بعمر 20 عامًا وعشرة أشهر.

وقال ميريدا بعد التتويج: «إنهما اثنان من أفضل اللاعبين في العالم، ومن الرائع أن أكون ضمن هذه المجموعة».

وأضاف: «بالتأكيد ما زلت بعيدًا عنهما، لكنني سأواصل العمل لمحاولة الاقتراب منهما قدر الإمكان».

وتابع اللاعب: «كانت مباراةً مجنونةً، لكنني سعيدٌ جدًّا بالمستوى الذي قدَّمته الأسبوع الجاري، وبإحراز أول لقبٍ في مسيرتي».

وكان ميريدا بلغ نهائي دورة بوخاريست الترابية، أبريل الماضي، قبل أن يكتفي بالمركز الثاني، فيما سيمنحه هذا اللقب أفضل تصنيفٍ في مسيرته، إذ سيرتقي إلى المركز الـ 58 عالميًّا.