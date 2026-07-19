3 تجريبيات تجهز الوحدة

يخوض فريق الوحدة الأول لكرة القدم ثلاثَ مبارياتٍ تجريبيةً خلال معسكره الخارجي في تركيا، استعدادًا لمنافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في نسخته الجديدة، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هوية الفرق المنافسة لم تتحدَّد حتى الآن، وستُحسم خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الفني.

وتغادر بعثة الفريق عند الـ 05:00 من فجر الأحد إلى تركيا لإجراء معسكرٍ إعدادي، يستمر 21 يومًا تحت قيادة المدرب الصربي سلافشي فوينيسكي.

وتضمُّ البعثة 25 لاعبًا، يتقدَّمهم عبد الله العويشير، حارس المرمى وقائد الفريق، إضافةً إلى سبعة لاعبين من فريق تحت 21 عامًا، وقع عليهم الاختيار بعد المستويات التي قدَّموها الموسم الماضي تحت قيادة عيسى المحياني.

وسيركز الجهاز الفني خلال المعسكر على رفع الجاهزية البدنية والفنية، وزيادة الانسجام بين اللاعبين، والوقوف على الخيارات المتاحة قبل العودة إلى السعودية واستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات.